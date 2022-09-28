МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в марте 2023 года замедлится до 4,5%, в сентябре ускорится до 5,4%, говорится в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2023-2025 годы, который в составе бюджетного пакета внесен в Госдуму. Индексация тарифов в декабре заложена в прогноз по инфляции в 12,4%

Как следует из документа, по базовому сценарию, в марте следующего года инфляция в РФ в годовом выражении составит 4,5%, в июне — 4,4%, в сентябре — 5,4%, в декабре — 5,5%.

Ранее президент России Владимир Путин говорил о том, что, по оценке некоторых аналитиков, инфляция в РФ может выйти на целевые показатели в 4% в первом-втором квартале.

Замедление инфляции в следующем году до 4,5% в марте объясняется эффектом высокой базы, поскольку в текущем году в конце февраля она резко выросла на фоне введения западными странами санкций против экономики РФ, обвалившегося курса рубля, разрыва логистических цепочек и возросшего потребительского спроса на внутреннем рынке.