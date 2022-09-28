МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Валовый объем государственных внутренних заимствований в 2023 году составит 2,5 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов. Минэкономразвития прогнозирует курс доллара на уровне 66,2 рубля в декабре

Правительство РФ в среду внесло в Госдуму проект федерального бюджета на следующую трехлетку с дефицитом 2% ВВП в 2023 году, 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% в 2025 году. Основным источником покрытия дефицита станут государственные заимствования.

"Валовый объем государственных внутренних заимствований в соответствии с проектом закона о федеральном бюджете составит 2,5 триллиона рублей", — сообщил Силуанов.

"При этом в соответствии с проектом закона об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2023 году правительству Российской Федерации будет предоставлено право осуществить дополнительные заимствования в объеме до 1 триллиона рублей в целях замещения использования средств Фонда национального благосостояния при благоприятной рыночной конъюнктуре", — продолжил он.

"Примерно в этом объеме участие наше на рынке и дальше продолжится. Это немало, мы все прекрасно понимаем. На триллион больше, чем, например, в докризисный 2019 год. Естественно, будем действовать очень внимательно здесь. С одной стороны, нас подпирает задача не расходовать "кубышку", а с другой стороны, понятно, что мы не хотим повышения ставок и снижения дюрации на рынке", — добавил Силуанов.

Согласно пояснительной записке к проекту федерального бюджета, в 2023 году размещение государственных ценных бумаг РФ на внутреннем долговом рынке планируется в объеме 2,512 триллиона рублей, в 2024 году – 3,389 триллиона рублей, в 2025 году – 3,427 триллиона рублей. На погашение рублевых госбумаг в 2023 году будет направлено 764,416 миллиарда рублей, в 2024 году — 1,451 триллиона рублей, в 2025 году — 1,426 триллиона рублей.

Таким образом, чистые внутренние займы через выпуск госбумаг РФ планируются в 2023 году на 1,747 триллиона рублей, в 2024 году — 1,938 триллиона рублей, в 2025 году — 2 триллиона рублей.