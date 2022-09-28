МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в России в августе 2022 года снизился до нового исторического минимума в 3,8%, следует из доклада Росстата. Росстат отметил снижение реальных зарплат в России в июле

До этого исторический минимум по безработице составлял в России 3,9%, на таком уровне она держалась в мае-июне текущего года.

"В августе 2022 года 2,9 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2022 года составил 3,8% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе статистического ведомства.

В июле общая численность безработных составляла 2,9 миллиона человек, в августе она снизилась до 2,855 миллиона человек.

При этом, как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа 2022 года в органах службы занятости населения состояли на учете 0,8 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,5 миллиона получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2022 года составила 75,5 миллиона человек (против 75 миллионов человек в июле).