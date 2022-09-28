МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 13,71% на 26 сентября с 13,92% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Росстат отметил возобновление роста цен на овощи

"На неделе с 20 по 26 сентября 2022 года фиксируется умеренный рост цен на 0,08%. В годовом выражении инфляция продолжила замедляться — до 13,71% год к году", — отмечается в документе.

Как отмечают авторы обзора, в сегменте продовольственных товаров цены выросли на 0,13% при возобновлении сезонного удорожания плодоовощной продукции.

"Цены на продовольственные товары увеличились на 0,13% после снижения на 0,05% неделей ранее. На плодоовощную продукцию рост цен составил 0,54% при сезонном удорожании огурцов и помидоров. На другие продовольственные товары рост цен умеренный (0,09% после снижения на 0,04% неделей ранее). При этом на сахар, масла и жиры, а также макаронные и крупяные изделия цены снижались", — говорится в документе.

Что касается сегмента непродовольственных товаров, то темпы роста цен на неделе с 20 по 26 сентября составили 0,10%. "На легковые автомобили цены выросли на 0,04% (неделей ранее рост цен отсутствовал). На электро- и бытовые приборы, а также строительные материалы цены продолжили снижаться", — указывают авторы обзора.

"На туристические и регулируемые услуги цены продолжили снижаться (минус 0,06%) вследствие сохраняющегося удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, услуг санаториев и гостиниц", — добавляют они.

По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%, в 2023 году замедлится до 5,5%, а в 2024-2025 годах вернется к цели в 4%.