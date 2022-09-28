МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Снижение ВВП России в августе замедлилось до 4,1% в годовом выражении с 4,3% в июле, по итогам января-августа спад составил 1,5%, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ситуации в российской экономике". Инфляция в России в годовом выражении на 26 сентября замедлилась до 13,71%

"По оценке Минэкономразвития России, в августе снижение ВВП продолжило замедляться и составило 4,1% год к году после 4,3% год к году в июле", — говорится в документе.

В документе министерства указано, что в январе-августе 2022 года экономика сократилась на 1,5% в годовом выражении.

"В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве", — отмечается в обзоре.

По прогнозу Минэкономразвития, снижение ВВП РФ в текущем году составит 2,9%, в 2023 замедлится до 0,8%. В 2024-2025 годах министерство ожидает рост экономики на 2,6% ежегодно.