МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Евросоюз планирует запретить импорт некоторых видов товаров, в том числе мыла, косметики и туалетной бумаги из России, пишет издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету ограничительных мер. США уточнили, кто может попасть под вторичные санкции на российскую нефть

Также ЕС собирается ввести санкции против "Алросы" и запретить импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. По информации издания, Брюссель, в частности, хочет запретить импорт камней и драгоценных металлов.

Кроме того, ЕС намерен запретить импорт из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, также передает Politico.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов по присоединению к РФ.