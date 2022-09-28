СМИ: ЕС собирается запретить импорт туалетной бумаги и косметики из России
Politico: Евросоюз хочет запретить импорт туалетной бумаги, мыла и косметики из России
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МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Евросоюз планирует запретить импорт некоторых видов товаров, в том числе мыла, косметики и туалетной бумаги из России, пишет издание Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету ограничительных мер.
Также ЕС собирается ввести санкции против "Алросы" и запретить импорт из России "определенных элементов", использующихся в ювелирной промышленности. По информации издания, Брюссель, в частности, хочет запретить импорт камней и драгоценных металлов.
Кроме того, ЕС намерен запретить импорт из России некоторых видов продукции из стали и экспорт в Россию определенных полупроводников, также передает Politico.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее сообщил, что в рамках нового пакета антироссийских санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов по присоединению к РФ.