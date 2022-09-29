МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает достичь соглашения по пакету антироссийских санкций или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе, сообщило агентство Reuters. СМИ: в ЕС обсудят референдумы и "Северные потоки" на следующей неделе

"Ожидаем соглашения по новому пакету санкций в отношении РФ или по крайней мере по основным его частям до саммита ЕС на следующей неделе", — процитировали журналисты слова европейского чиновника.

Как сообщил чиновник, лидеры стран ЕС собираются обсудить разные идеи относительно потолка цен на энергоносители. Он отметил, что предстоящая встреча будет напряженной, потому что настали "трудные времена".