ЕС ожидает согласования санкций против России до саммита, сообщило СМИ
Reuters: ЕС ожидает согласования санкциий против России до саммита на следующей неделе
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Евросоюз ожидает достичь соглашения по пакету антироссийских санкций или хотя бы по основным его частям до саммита блока на следующей неделе, сообщило агентство Reuters.
"Ожидаем соглашения по новому пакету санкций в отношении РФ или по крайней мере по основным его частям до саммита ЕС на следующей неделе", — процитировали журналисты слова европейского чиновника.
Как сообщил чиновник, лидеры стран ЕС собираются обсудить разные идеи относительно потолка цен на энергоносители. Он отметил, что предстоящая встреча будет напряженной, потому что настали "трудные времена".