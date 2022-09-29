МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (CPI) в Испании в сентябре вырос на 9,0% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 10,5% в августе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в четверг Национальным институтом статистики (INE). Потребительские настроения во Франции ухудшились в сентябре

Это самое низкое значение с мая, которое также ниже прогноза опрошенных Reuters аналитиков 10,1%.

Базовый CPI, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в сентябре вырос на 6,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года после роста на 6,4% в августе, сообщили в INE.

Рассчитанный по гармонизированным стандартам Евросоюза индекс CPI в сентябре вырос на 9,3% после роста на 10,5% в августе, что также ниже прогноза экономистов, ожидавших роста индекса на 10,1%.