БРЮССЕЛЬ, 29 сен — ПРАЙМ. Большинство стран Евросоюза призывают к введению потолка цен на газ, но данный вопрос является весьма деликатным. Об этом сообщил журналистам источник в ЕС. Министры энергетики ЕС обсудят регулирование цен в пятницу, заявил источник

"Большинство стран-членов призывает к потолку (цен — ред.) на газ, но это очень деликатный вопрос", — заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она сообщила, что ЕК работает над оперативными и долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива. Совет министров энергетики ЕС поручил Европейской комиссии подготовить проект введения потолка цен на газ к октябрю.