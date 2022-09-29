МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Выделенные на строительство и реконструкцию дорог 35 миллиардов рублей должны быть использованы эффективно, этот вопрос должен быть на постоянном контроле, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Правительство выделит средства на реструктуризацию кредитов для бизнеса

"Мы продолжаем принимать меры для опережающего развития транспортной инфраструктуры… Правительство направит в текущем году 35 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию федеральных автомобильных дорог", — сказал он на совещании кабмина в четверг.

Это, по словам премьера, это позволит ускорить выполнение комплекса запланированных работ.

"Важно, чтобы все средства были максимально эффективно использованы. Необходимо держать этот вопрос на постоянном контроле", — добавил Мишустин.