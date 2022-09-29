МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ в текущем году может превысить 0,9% ВВП, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1". Минфин выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2035 году

"Цифра, скорее всего, подрастет, вы правы. Новые задачи возникают в текущем году", — сказал он, отвечая на вопрос об ожидаемом дефиците бюджета РФ на 2022 год. В документах, внесённых в среду правительством в Госдуму вместе с проектом федерального бюджета на 2023-2025 годы содержался прогноз по дефициту на текущий год на уровне 0,9% ВВП.

При этом в 2023 году, согласно внесённому проекту, дефицит бюджета ожидается на уровне 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, а в 2025 году — 0,7% ВВП.

Силуанов подчеркнул, что все социальные обязательства бюджета на следующие годы будут обеспечены в безусловном порядке.

"Что касается новых задач, это и задачи, связанные с технологическим суверенитетом, и с развитием инфраструктуры и поддержки предпринимательства — на все это также закладывается необходимое финансирование", — заверил он.

"Мы, кстати, учли дополнительные бюджетные ассигнования, которые потребуются и необходимые ресурсы предусмотрены на восстановление экономик регионов, которые разрушены в результате тех действий со стороны Украины, которые мы сейчас наблюдаем", — добавил он.

Министр напомнил также, что в следующем году планируется индексация пенсий и заработных плат бюджетной сферы. "Также будут проиндексированы все остальные социальные обязательства, которые привязаны к уровням инфляции", — заявил он.

Глава Минфина признал, что на все это потребуются дополнительные ресурсы, однако речи о повышении налогов на граждан не идет. Правительство рассчитывает забрать в бюджет лишь дополнительные сверхдоходы, которые компании-экспортеры получают от высоких цен на мировых рынках.