МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указы, предусматривающие признание Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Российский бюджет выдержит присоединение новых территорий, заявил Песков

"В соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе Организаций Объединенных Наций, учитывая волеизъявление народа Херсонской области на референдуме, состоявшемся 27 сентября 2022 года, постановляю: Признать суверенитет и независимость Херсонской области", — говорится в документе.

В аналогичном указе содержится положение о признании суверенитета и независимости Запорожской области.

Указы вступают в силу со дня подписания. Оба документа датированы 29 сентября 2022 года.

Референдумы о вхождении Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России проголосовали 99,23% принявших участие в волеизъявлении, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Путин на прошлой неделе заявлял, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.