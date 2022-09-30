МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мяса и мясных продуктов в РФ, восстановила поставки продукции в сеть "Вкусно — и точка", ставшей преемником McDonald's в РФ, до объемов, отгружавшихся в рестораны предшественника, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор управления продаж канала фудсервис, член правления группы "Черкизово" Константин Кононов. "Вкусно — и точка" до конца года откроет как минимум 30 новых заведений

"Сейчас продолжаем взаимодействовать внутри команды "Вкусно — и точка" с теми же людьми, что и ранее, и не видим каких-то изменений в подходе к ведению бизнеса. Наши объемы поставок преемнику McDonald's полностью восстановились, и площадка вернулась к прежнему режиму работы", — сообщил Кононов.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор. 12 июня в Москве открылись первые 14 ресторанов под новым брендом "Вкусно — и точка".

По словам Кононова, для "Черкизово" эти три месяца были достаточно сложными по нескольким причинам, в частности – из-за имевшейся на момент закрытия ресторанов дебиторской задолженности; но в итоге все обязательства были своевременно выполнены. Вторым по важности вопросом, продолжил собеседник агентства, стали обязательства компании поддерживать страховой запас готового продукта и ингредиентов в размере двух-четырех недель.

Продукция для McDonald's, а теперь – для его преемника, — производится на предприятии "Компас Фудс", расположенном в Тульской области. По словам Кононова, площадка в течение трех месяцев до открытия российской сети была загружена примерно на 50%, сейчас – полностью, поэтому производственные мощности планируется расширить. "Этот проект требует сейчас значимых финансовых затрат", — добавил он.

БИЗНЕС БЫСТРОГО ПИТАНИЯ

Группа "Черкизово" до конца года переименует бизнес быстрого питания Sibylla, приобретенный у финской компании Atria: он будет называться "ВкусON", сообщил Кононов.

Финская Atria в середине мая сообщила, что продала бизнес быстрого питания ООО "Сибилла Рус" компании ООО "Агрокомплекс Михайловский", входящей в группу "Черкизово". По информации финской компании, цена покупки составила приблизительно 8 миллионов евро и не включает бренд Sibylla.

"В рамках группы появилась новая компания — ООО "Сибилла Рус". Это результат заключенной в мае сделки по покупке у финской Atria бизнеса быстрого питания, который является поставщиком полноценного решения — от оборудования до всех продуктовых ингредиентов и упаковки — для производства различных видов хот-догов, бургеров и так далее", — сообщил Кононов.

Полноценный ребрендинг, который компания планирует завершить до конца года, был одним из условий сделки. "Мы остановились на названии "ВкусON", так как оно подчеркивает важность вкуса и получения удовольствия от еды. Мы делаем акцент на качестве мяса как основы любого хот-дога, "включающей" его вкус: безусловно, на него влияют и кетчуп, и огурец, и майонез с горчицей, но без хорошего мяса хот-дог будет неправильным", — добавил он.

Ребрендинг стартует с торговых точек на АЗC, так как 85% этого бизнеса идет через этот канал, продолжил Кононов, далее — торговые точки стрит-ритейла: парки, спорткомплексы, ларьки в местах с высоким трафиком и так далее.

"Наши основные клиенты – это компании, имеющие развитую национальную сеть АЗС (например, "Лукойл", "Газпром", "Роснефть", "Татнефть" и др.), но также есть и точки формата стрит-ритейл. На сегодняшний день мы работаем с более чем 4,6 тысячи точек в России и странах СНГ", — уточнил он.

В дальнейшем группа рассматривает возможности развития бизнеса "ВкусON" за счет работы с дополнительными категориями продуктов — прежде всего куриных полуфабрикатов собственного производства.

ФУДСЕРВИС

Группа "Черкизово" рассчитывает, что в течение пяти лет доля выручки от направления фудсервис (поставки продуктов в B2B-сегмент) вырастет до 15% в ее общем объеме, а в горизонте 10 лет достигнет 20%, сообщил Кононов.

"По итогам 2021 года доля фудсервиса в общей выручке группы "Черкизово" составила 9%. В течение пяти лет мы планируем увеличить этот показатель до 15%, а в горизонте 10 лет хотели бы приблизиться к 20%", — сообщил Кононов. В 2018 году, когда группа начала развивать этот бизнес, продажи составляли около 3 миллиардов рублей, продолжил он, но в этом году ожидания по выручке составляют свыше 18 миллиардов рублей, означая рост в шесть раз за последние четыре года.

"Развитие направления фудсервиса – одно из приоритетов стратегии группы "Черкизово" в целом. С 2020 года компания активно инвестирует в этот бизнес: это и покупка новых активов, и строительство новых площадок, и расширение команды. Несмотря на то, что пока рынок не вернулся к допандемийным объемам потребления, мы видим возможности для роста и намерены активно развивать данный канал", — подчеркнул Кононов.

Клиентам в фудсервисе компания поставляет полуфабрикаты из курицы, на которые в общем портфеле приходится 70% в объемном выражении, и колбасные изделия, сетям быстрого питания — наггетсы, стрипсы, котлеты, а пиццериям — преимущественно колбасные изделия. "В этом году стали предлагать готовую продукцию большим федеральным сетям – там, где внутри торгового зала есть зона с готовыми блюдами", — добавил собеседник агентства.

Что касается региональной экспансии, то пока приоритетом являются центральные регионы — прежде всего Москва, а также центральная и северо-западная части страны. "Но, безусловно, видим перспективы развития бизнеса, например, и в Сибири и на Дальнем Востоке: регион будет развиваться благодаря внутреннему туризму, поэтому внимание на него тоже стоит обращать", — заметил Кононов.

Группа "Черкизово" входит в число лидеров на рынках куриного мяса, индейки, свинины, продуктов мясопереработки, также это крупнейший в РФ производитель комбикормов. Основной акционер — семья основателя "Черкизово" Игоря Бабаева; испанской Grupo Fuertes принадлежит 11,12% компании, free float составляет порядка 2,4%.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства Прайм (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.