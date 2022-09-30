МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Число нежелательных звонков россиянам с предложениями работы в августе увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем, часть таких звонков являются мошенническими, свидетельствуют данные сервиса Kaspersky Who Calls, с которыми ознакомилось РИА Новости. Россиян предупредили о мошеннчестве в связи с мобилизацией

"В августе 2022 года в Kaspersky Who Calls зафиксировали всплеск нежелательных звонков с предложением работы или легкого заработка: количество соответствующих отзывов (жалоб) среди пользователей продукта увеличилось в два раза по сравнению с июлем и июнем. Часть из таких звонков — спам, а другая — потенциальное мошенничество", — говорится в сообщении.

Согласно одной из схем мошенничества, злоумышленники звонят человеку и рассказывают о возможности получить привлекательную работу. "Для дальнейшего общения предлагают перейти в Skype или другую программу для видеоконференций и включить запись экрана с демонстрацией, якобы чтобы пользователь смог пересмотреть видео", — пояснили в компании.

"Мошенники сообщают, что много незакрытых вакансий есть у крупных банков. Человека просят войти в приложение своего банка, чтобы показать, где находится нужная информация. Трансляцию экрана при этом отключить не просят. Таким образом злоумышленники могут наблюдать, как человек вводит свои учетные данные", — отметили в компании", — продолжили специалисты.

По словам аналитика сервиса Владимира Григорьева, схемы мошенников могут несколько отличаться.

"Например, встречались описания, что изначально абоненту звонил робот и предлагал нажать "1", если его интересует удаленная работа. Далее с другого номера ему звонил человек и рассказывал легенду с общением по Skype или Zoom. В других случаях звонящие представлялись сотрудниками либо крупных кадровых агентств, либо площадок по поиску работы. Однако основная цель остается неизменной — выманить у пользователей конфиденциальные персональные и платежные данные. В сентябре такая легенда остается актуальной", — сказал Григорьев, слова которого приводятся в сообщении.