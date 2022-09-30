МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в августе снизилась до 2,5% с 2,6% месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического бюро министерства внутренних дел и коммуникаций страны. Toyota нарастила объем производства машин в мире на 44,3% в августе

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFХ.

Число безработных в стране в августе составило 1,77 миллиона человек, что на 170 тысяч (на 8,8%) меньше значения годичной давности. Неработающая часть населения Японии, включая людей старше 65 лет, составила 40,86 миллиона человек, снизившись на 570 тысяч человек (на 1,4%) в годовом выражении.