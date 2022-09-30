МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Правительству России нужно рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации для индивидуальных предпринимателей, которые задействованы в выполнении госзаказа, в том числе в оборонной сфере, считает замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов. Россиян предупредили о мошеннчестве в связи с мобилизацией

"В отношении индивидуальных предпринимателей и их сотрудников вопрос не решен, а ведь на них налоги, кредиты", — сказал политик РИА Новости.

По его мнению, "правительству нужно разработать нормы по предоставлению брони руководителям и сотрудникам ИП, обществ с ограниченной ответственностью, если они задействованы в выполнении госзаказов, в том числе в оборонной сфере".

Абрамов пояснил, что если они являются субподрядчиками при выполнении таких контрактов, то невыполнение работ в установленный срок влечет уголовную ответственность.

Кроме того, Абрамов полагает, что нужно рассмотреть вопрос о том, чтобы при мобилизации руководителя ИП сама компания не закрывалась. "Может быть, предусмотреть возможность вводить доверительное управление", — предположил он.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.