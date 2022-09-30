МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. В Госдуме предложили ввести режим допуска граждан на школьные территории, передает RT. Минпромторг попросили ужесточить контроль за рынком детской воды

С соответствующей инициативой выступили депутаты Иван Сухарев и Сергей Каргинов. Они направили письмо на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Они, в частности, отметили, что в связи с недавней трагедией в одной из школ Ижевска нужно немедленно принимать меры по повышению уровня безопасности российских образовательных учреждений.

Так, депутаты предлагают рассмотреть предложение об усилении контроля за проходом граждан на территории общеобразовательных учреждений, а именно — о запрете нахождения посторонних граждан на территориях учебных заведений в период проведения занятий.

"Также считаю важным оградить здание каждого общеобразовательного учреждения забором 2,5—3 метров, ворота для прохода на протяжении всего учебного дня должны быть заперты изнутри, они должны закрываться за 30 минут до начала учебного процесса и открываться только тогда, когда основные уроки закончились и дети расходятся по домам", — отмечается в письме.

Депутаты добавили, что родительские собрания необходимо проводить исключительно в вечернее время и без присутствия детей.