МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ВВП Великобритании в прошлом квартале, согласно второй оценке, вырос на 2,9% в годовом выражении после роста на 8,7% в первом квартале 2022 года, считают аналитики, опрошенные порталом Daily FX. В британском минфине считают, что налоговая реформа Трасс выгодна богатым

Соответствующие данные опубликует Бюро национальной статистики Великобритании (Office for National Statistics, ONS) в пятницу, 30 сентября, в 9.00 мск. Прогнозы аналитиков совпадают с первой оценкой роста ВВП страны.

В 10.55 мск федеральное агентство трудоустройства Германии опубликует данные о безработице в стране. Аналитики ожидают, что в сентябре показатель остался на уровне августа в 5,5%.

В 12.00 мск европейское статистическое агентство Евростат сообщит предварительные данные о годовой инфляции в еврозоне. Прогнозируется ее ускорение в сентябре до 9,7% с уровня в 9,1% в августе.

В то же время ожидается статистика Евростата по безработице в еврозоне в августе. Аналитики полагают, что показатель остался на уровне июля в 6,6%.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные по доходам и расходам населения в США в августе. Аналитики полагают, что по сравнению с июлем доходы выросли на 0,3% за отчетный месяц, а расходы — на 0,2%.

В 17.00 мск ожидается публикация окончательной оценки текущего индекса потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающего степень доверия домохозяйств к экономике США. Эксперты полагают, что показатель вырос до 59,5 пункта с 58,2 пункта в августе.

В 20.00 мск американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую рабочую неделю их число выросло на три — до 602 агрегатов.