МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ЛАВРОВ: КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД ВО ГЛАВЕ С США НЕ НАМЕРЕН ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ КУРСА НА МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО

Лавров выступил в пятницу на встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств- участников СНГ в Москве.

Лавров отметил, что западные страны действуют на постсоветском пространстве в соответствии с философией "разделяй и властвуй". Их цель, по мнению главы МИД, — "рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов".

Наиболее яркий результат такого деструктивного курса — превращение Украины в антироссийский плацдарм", — подчеркнул он.

Глава российского МИД также подчеркнул, что от вмешательств со стороны Запада во главе с США не застраховано ни одно государство СНГ. "Это отчетливо видно по нахрапистым действиям США, НАТО, Евросоюза в Центральной Азии и на Южном Кавказе", пояснил он.

Новость дополняется