МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европейский союз окончательно утратил свою автономию, несет колоссальные убытки из-за политики США, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Министры ЕС могут согласовать новые меры из-за высоких цен на энергию

"Проводя свой бездумный курс по "отмене России", англосаксы добились безоговорочного подчинения всего коллективного Запада, НАТО, а также Европейского союза, который окончательно утратил свой курс на стратегическую автономию", — подчеркнул российский министр иностранных дел.

Лавров в пятницу принимает участие во встрече руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ в Москве.