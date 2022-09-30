МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Главной целью англосаксов продолжает оставаться обеспечение ими стратегического и экономического превосходства над другими, заявил в пятницу на 18-й встрече руководителей органов безопасности и разведструктур стран-членов СНГ секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Запад не откажется от курса на мировое господство, заявил Лавров

"Основной целью американцев и англичан остается обеспечение своего стратегического и экономического превосходства над альтернативными центрами силы. Совершенно очевидно, что такая политика наносит ущерб не только развивающимся странам, но и союзникам Вашингтона и Лондона", — сказал он.

Патрушев отметил, что, в частности, главной жертвой санкций стал Евросоюз и при этом страдают простые европейцы, а США перекладывают ответственность на других членов международного сообщества, используя свое доминирование в информационном пространстве и применяя самые современные технологии.

По мнению Патрушева, Западу недостаточно уже разожженных им конфликтов в разных частях света, он пытается то же самое сделать в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Прямым следствием безрассудной политики Вашингтона, Лондона и их союзников стали кровавые авантюры на Балканах, в Ираке, Ливии, Сирии, Афганистане и на Украине, которые уже унесли жизни сотен тысяч людей. Однако Западу этого явно недостаточно. Дестабилизировав Евроатлантику и фактически вернув ее к состоянию холодной войны, англосаксы делают то же самое и в других стратегически важных регионах, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском, продвигая собственные интересы через подконтрольные им блоки AUKUS и QUAD", — сказал он.

При этом Патрушев считает, что возможности США поддерживать гегемонию становятся все более ограниченными, но Вашингтон активно пытается раскачать ситуацию в разных странах.

"Сегодня уже очевидно, что возможности США поддерживать свою гегемонию в политической, военной, экономической, идеологической сферах становятся все более ограниченными. В этих условиях американские власти исходят из того, что любая акция по укреплению собственного влияния должна проходить без отвлечения больших ресурсов и приносить как политические, так и экономические дивиденды. Это относится и к организации цветных революций по свержению нугодных режимов", — заявил он.