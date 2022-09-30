МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ПАТРУШЕВ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ДОПУСКАТЬ США И ИХ СОЮЗНИКОВ К ПРОЕКТАМ ПО ДОСТУПНОСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗНЫХ СТРАН
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https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838308432.html
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. ПАТРУШЕВ: КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ДОПУСКАТЬ США И ИХ СОЮЗНИКОВ К ПРОЕКТАМ ПО ДОСТУПНОСТИ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗНЫХ СТРАН
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838308432.html
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