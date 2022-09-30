МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. У Евросоюза есть возможность осенью пересмотреть санкции по отношению к России и таким образом исправить свои ошибки, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Польша ввела санкции в отношении "Газпром экспорт" с заморозкой активов

"Санкции вводили не на неограниченное время, а на шесть месяцев, то есть каждые полгода надо обновлять. И поскольку их надо обновлять, то у брюссельских политиков есть возможность исправить ошибки и провести ревизию", — сказал он в эфире радио Kossuth.

По словам венгерского премьера, октябрь и последующие месяцы будут своеобразным "водоразделом" в этом отношении.

Его советник по политическим вопросам Балаж Орбан ранее заявлял, что антироссийские санкции Евросоюза не оправдали ожиданий, поэтому, вероятно, будут пересмотрены в новом политическом сезоне. Представитель венгерского МИД Тамаш Менцер также отметил, что осенью можно ожидать пересмотра санкционной политики Евросоюза, поскольку с наступлением холодов "реальность стучится в каждую дверь" в Западной Европе.

По словам представителя венгерского правительства Александры Сенткирайи, европейские санкции — это оружие, которое выстрелило в обратную сторону, вследствие чего ЕС стал беднее, а Россия — богаче. Согласно результатам опроса центра изучения общественного мнения Szazadveg, более 70% венгров считают, что антироссийские санкции вредят Европе, в том числе Венгрии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкционная стратегия ЕС "полностью провалилась".