МИНСК, 30 сен — ПРАЙМ. Белоруссия готова возобновить поставки продовольствия и минеральных удобрений в страны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко. Россия и Белоруссия подписали соглашение о транзите белорусских грузов

Белорусский лидер в пятницу принял верительные грамоты послов Объединенных Арабских Эмиратов, Аргентины, Бенина, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Кубы, Мальтийского ордена, Мьянмы, Палестины, Судана, Швейцарии.

"Напомню: наша страна не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам минеральных удобрений. Без которых продовольствия не бывает. Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада. Открывайте двери, повезем вам продовольствие и зерно!" — цитирует Лукашенко агентство Белта.

Президент констатировал, что сегодня очень часто слышны заявления политиков о продовольственном кризисе в мире. "По цене зерно уже становится золотом. И далеко не все могут его купить. Причем миллиарды долларов на оружие легко находят. А на то, чтобы спасти от голода миллионы людей, прежде всего стариков и детей в беднейших странах, денег нет и не предвидится. Кому-то снова надо разогреть серьезный конфликт", — уверен Лукашенко.