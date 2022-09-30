МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в сентябре остался на уровне августа в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Инфляция в Германии достигла исторического рекорда в десять процентов

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом число безработных в стране увеличилось на 14 тысяч за месяц и составило 2,51 миллиона человек.

Без учета сезонности уровень безработицы в Германии уменьшился до 5,4% с уровня августа в 5,6%, а число безработных снизилось до 2,486 миллиона с 2,547 миллиона человек.