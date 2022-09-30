2022-09-30T11:11:00+03:00
2022-09-30T11:19:04+03:00
2022-09-30T11:11:00+03:00
2022
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838309948.html
Безработица в Германии сохранилась в сентябре на уровне августа
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Уровень безработицы в Германии в сентябре остался на уровне августа в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Показатель совпал с прогнозом аналитиков,... ПРАЙМ, 30.09.2022
экономика, новости, германия, безработица
https://1prime.ru/images/83242/96/832429671.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83242/96/832429671.jpg
https://1prime.ru/images/83242/96/832429670.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83242/96/832429670.jpg
https://1prime.ru/images/83242/96/832429669.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83242/96/832429669.jpg
https://1prime.ru/world/20220929/838300366.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Уровень безработицы в Германии в сентябре остался на уровне августа в 5,5%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом число безработных в стране увеличилось на 14 тысяч за месяц и составило 2,51 миллиона человек.
Без учета сезонности уровень безработицы в Германии уменьшился до 5,4% с уровня августа в 5,6%, а число безработных снизилось до 2,486 миллиона с 2,547 миллиона человек.