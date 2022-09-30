МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе необходимо замедлить рост американской экономики и остудить рынок труда, чтобы ослабить губительно высокую инфляцию, при этом провоцировать рецессию для этого нет необходимости. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли. В ФРС оценили финансовую стабильность в США

На прошлой неделе ФРС третий раз подряд повысила ключевую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до диапазона 3%-3,25%, просигнализировав, что к концу года она, вероятно, будет поднята до 4,4%, а в последующие месяцы — до 4,6%.

Центральный банк США не повышал ставки так быстро с 1980-х годов. Тогда инфляция (которая сейчас более чем в три раза превышает целевой уровень 2%) была выше, чем сегодня. В 1980-х годах повышение процентных ставок ФРС спровоцировало в экономике страны две рецессии, одна из которых была особенно глубокой и болезненной. Аналитики беспокоятся, что на этот раз может случиться то же самое.

"Выведение экономики на более рациональный путь требует более высоких процентных ставок и снижения темпа роста экономической активности и (охлаждения) рынка труда", — говорится в тексте, подготовленном к выступлению Дейли в Университете штата Айдахо в Бойсе.

Подобную точку зрения на прошлой неделе высказывали председатель ФРС Джером Пауэлл и другие руководители центрального банка.

"Однако на данном этапе провоцирование глубокой рецессии не представляется оправданным с учетом условий, и в этом нет необходимости для достижения наших целей", — отмечает Дейли.

Она поясняет, что у домохозяйств и компаний пока не сформировалось ожидания непрерывного повышения цен, как это было 40 лет назад, когда инфляция держалась на высоком уровне целое десятилетие, прежде чем ФРС приняла решительные меры. Экономика США снизилась на 0,6 процента во втором квартале 2022 года

На этот раз инфляция держится выше целевого уровня ФРС около полутора лет.

И все же Дейли считает, что ФРС не следует принимать стабильность инфляционных ожиданий за должное. Чем дольше инфляция будет оставаться высокой, тем больше будет вероятность утраты американцами уверенности в способность ФРС добиться ее замедления, предупреждает Дейли. В этом случае центральному банку придется принимать кардинальные меры, подобные тем, которые были приняты в 1980-х годах: поднять процентные ставки до двухзначных значений, отправив экономику в пике.

Риски, угрожающие мягкой посадке экономике, "многочисленны", говорит Дейли. Среди них — продолжающаяся борьба против COVID, кризис на Украине, а также ужесточение денежно-кредитной политики другими центральными банками.

Эти риски в сочетании с неразрешенными проблемами в поставках, высокими потребительскими расходами и сильным рынком труда при безработице на уровне 3,7% затрудняют путь к мягкой посадке, но не перекрывают его, отмечает Дейли.

Она посвятила значительную часть своего выступления описанию того, насколько губительна инфляция для домохозяйств и компаний, а также разъяснению того, почему ослабление рынка труда сейчас станет благом для американцев в более долгосрочной перспективе.

ФРС необходимо внимательно следить за экономическими данными, чтобы не сделать слишком много или слишком мало, говорит Дейли. "История учит нас, что цена ошибок высока", — отмечает она.