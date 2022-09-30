МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Российской Федерации запросила у Ozon, Wildberries и "Яндекса" информацию о ценах на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения, сообщает ведомство. ФАС поручила усилить контроль за ценами на армейскую экипировку

Так, в связи с поступившими жалобами граждан, а также обращениями депутатов Госдумы по поводу необоснованного роста цен на спецодежду, обмундирование и снаряжение, ФАС анализирует обоснованность изменения стоимости этой продукции. По мнению службы, данные, которые предоставят онлайн-площадки, поспособствуют всестороннему изучению ситуации.

"Ведомство попросило крупнейшие торговые интернет-площадки "Яндекс", Ozon и Wildberries предоставить сведения о средневзвешенных, максимальных и минимальных отпускных ценах и о динамике объемов продаж армейской экипировки и иной продукции армейского назначения в августе-сентябре 2022 года", — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу ФАС сообщила, что направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить информацию о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. Кроме того, ведомство поручило территориальным управлениям усилить контроль за ценами на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.