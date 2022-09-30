РИМ, 30 сен — ПРАЙМ. Рост цен на товары так называемой "потребительской корзины" достиг в сентябре в Италии рекордного показателя 11,1%, сообщил в пятницу Национальный институт статистики (Istat). Годовая инфляция в еврозоне рекордно ускорилась по итогам сентября

"Чтобы обнаружить более высокий показатель роста цен на "потребительскую корзину" в годовом исчислении необходимо вернуться к июлю 1983 года, когда он составил 12,2%", — говорится в предварительных оценках Istat относительно экономической ситуации в сентябре.

По данным государственного статистического ведомства, наиболее быстрыми темпами на Апеннинах продолжают дорожать продовольственные товары (11,5%), а также услуги, связанные с культурным досугом и отдыхом (5,7%). Несколько замедлился в сентябре рост цен на энергоносители, однако он опять превысил 44%.

В целом же уровень инфляции в сентябре увеличился в Италии на 8,9% в годовом исчислении. По данным Istat, за этот месяц цены выросли еще на 0,3% по сравнению с августом.

"Итальянцы в беде! Инфляция отбирает у них все! На семьи обрушивается землетрясение, которое опустошает их банковские счета, тем более, что зарплаты уже не хватает, чтобы дожить до конца месяца", — заявил, комментируя данные официальной статистики, президент Национального союза потребителей Италии (Unc) Массимилиано Дона.

По его словам, теперь только за еду и напитки, которые подрожали на 11,8%, итальянская семья будет в среднем платить на 665 евро в год больше. Если же в семье есть ребенок, этот показатель увеличится до 819 евро, при двух детях – до 907 евро, при трех – до 1084 евро.

"Что касается инфляции в целом, то ее рост на 8,9% означает для семейной пары с двумя детьми увеличение стоимости жизни на 2956 евро в год, из которых 1211 евро пойдут на оплату квартиры, электричества и топлива и еще 940 евро – на покупки", — заключил глава Unc.