МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Россиянам рекомендуется "критически подходить" к планированию поездок в Черногорию с учетом недружественных действий Подгорицы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Турции назвали остановку работы с системой "Мир" динамитом для туризма

"С учетом недружественного поведения черногорской администрации и, принимая во внимание нагнетаемую атмосферу враждебности, вынуждены рекомендовать соотечественникам критически подходить к планированию поездок в Черногорию. Кроме того, на ближайшую перспективу оказание им консульского содействия не представляется возможным ввиду сокращения до минимума численного состава нашего посольства в Подгорице", — сказано в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД РФ.

Она также добавила, что недружественные действия республики не останутся без ответа со стороны России.

Власти Черногории в четверг провозгласили шесть дипломатов из посольства РФ персонами нон грата. Черногория в этом году уже высылала российских дипломатов в марте, апреле и августе. В МИД РФ пообещали ответить на очередную высылку дипломатов.

Российское посольство в Подгорице сообщило, что работа консульского отдела приостановлена на неопределенный срок из-за враждебных действий властей республики.