МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Великобритания остается единственной страной G7, которая еще не восстановила реальный ВВП до допандемийного уровня 2019 года, сообщает Бюро национальной статистики страны (ONS). Статбюро Британии повысило оценку годового роста ВВП во втором квартале

"В реальном выражении Великобритания является единственной экономикой "Большой семерки", которая еще не превысила свой уровень до пандемии коронавируса, в четвертом квартале 2019 года", — говорится в заявлении на официальном сайте бюро.

По данным ведомства, реальный ВВП Британии с четвертого квартала 2019 года по второй квартал 2022 года упал на 0,2%. Реальный ВВП Германии не изменился, в Японии, Франции, Италии и Канаде наблюдается повышение на 0,6%, 0,9%, 1,1% и 1,7% соответственно. Самое большое процентное изменение с 2019 по 2022 годов наблюдается у США — 2,6%.