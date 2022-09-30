МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил с главой российской госкорпорации ВЭБ Игорем Шуваловым ключевые направления сотрудничества, в частности, международные расчеты и экспорт совместно произведенной продукции в третьи страны. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации. Лукашенко предложил ВЭБ активнее сотрудничать с Белоруссией

Белорусский лидер встречался с Шуваловым в пятницу в Минске. Как сообщало агентство Белта, президент предложил ВЭБу активнее сотрудничать с Белоруссией, отметив, что корпорация могла бы участвовать в реализации белорусско-российских проектов, в том числе в импортозамещении. Он добавил, что приветствуется более активное участие ВЭБа в работе в страны, при условии, что это будет происходить в рамках белорусского законодательства.

"Александр Лукашенко провел рабочую встречу с Игорем Шуваловым…. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества: финансовую поддержку интеграционных проектов, обеспечение финансирования критического импорта, финансирование экспорта совместно произведенной продукции в третьи страны, международные расчеты", — сказано в релизе.

Шувалов обратил внимание на то, что "несмотря на усиленное санкционное давление ВЭБ.РФ и БелВЭБ (дочерняя организация ВЭБ — ред.) готовы наращивать объемы поддержки интеграционных процессов и сотрудничества между Россией и Белоруссией", отметили представители корпорации.

По информации пресс-службы, на мероприятии также присутствовали председатель правления Национального банка Белоруссии Павел Каллаур, первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков и председатель правления БелВЭБ Василий Матюшевский.