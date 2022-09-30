МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем покупок зерна на Национальной товарной бирже (НТБ, входит в группу Московской биржи) в интервенционный фонд РФ по итогам первых двух месяцев кампании почти достиг 0,5 миллиона тонн, установленный до конца года план закупок выполнен примерно на 17%, таким образом, чтобы выполнить его полностью, до конца года предстоит купить еще 2,5 миллиона тонн зерна, следует из материалов НТБ. В Кремле обозначили позицию России по "зерновой сделке"

Согласно данным биржи, всего в интервенционный фонд РФ за период с 1 августа, то есть с начала торгов, по текущую дату было закуплено 491,535 тысячи тонн зерна на 7,443 миллиарда рублей.

Минсельхоз РФ ожидает, что до конца года в фонд может быть закуплено 3 миллиона тонн зерна — при условии, что темпы закупок не изменятся, сообщила в среду первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

По итогам торгов 30 сентября объем покупок зерна на НТБ составил 35,505 тысячи тонн на общую сумму 535,149 миллиона рублей. В ходе торговой сессии закуплено 2,295 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2021 года на 36,353 миллиона рублей, 17,01 тысячи тонн мягкой пшеницы третьего класса урожая 2022 года на 264,835 миллиона рублей и 16,2 тысячи тонн мягкой пшеницы четвертого класса урожая 2022 года — на 233,962 миллиона.

Следующие торги в рамках государственных закупочных интервенций будут проходить ежедневно с 3 по 6 октября.

В России с 2001 года действует механизм закупочных и товарных (на продажу) интервенций зерна, применяемый для стабилизации цен на зерновые культуры и поддержки аграриев. С 2022 года такой же механизм действует в отношении сахара, но сами интервенции пока не проводились. Закупочные интервенции проводятся в отношении зерна урожая 2021-2022 годов и сахара производства 2021-2023 годов. В ранее озвученных планах Минсельхоза — сформировать до 2024 года неснижаемый запас интервенционного фонда в 3 миллиона тонн зерна и 250 тысяч тонн сахара.