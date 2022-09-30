МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Хлеб из Украины поступает в Европу и только пять процентов идет в беднейшие страны, это прямое надувательство и обман, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. США могут предложить только политику грабежа и рэкета, отметил Путин

"Вот вывозят сейчас хлеб с Украины… под предлогом обеспечения продовольственной безопасности беднейших стран мира. Куда он идет? Да все идет в те же европейские страны, там 5% только ушло в беднейшие страны мира. Опять очередное надувательство и прямой обман", — пояснил он.

Многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна были подписаны в Стамбуле 22 июля. Подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, сделка предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Путин в начале сентября на ВЭФ заявил, комментируя ситуацию с вывозом зерна, что европейские страны продолжают действовать как колонизаторы, обманывая развивающиеся страны. Он сообщил, что практически все зерно, вывезенное с Украины, было направлено не в развивающиеся страны, а в Евросоюз.