Путин считает, что практика введения санкций США против партнеров будет расширяться
МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Практика введения американских санкций против партнеров будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий.
"Ну мы же знаем — как что не понравится, они и против союзников вводят санкции. То против одного банка, то против другого, то против одной компании, то против другой. Это же практика и будет расширяться", — сказал он.
Президент также отметил, что под прицелом у американцев находятся все, в том числе ближайшие соседи России — страны СНГ.
Соединенные штаты Америки думали, что санкционным блицкригом в отношении России им удастся "построить" весь мир, добавил он. Президент отметил, что страны Запада уже давно выдают желаемое за действительное.
"Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде "построить" весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", — сказал Путин.
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838316560.html