МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Практика введения американских санкций против партнеров будет расширяться, заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вхождении в состав России новых территорий. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

"Ну мы же знаем — как что не понравится, они и против союзников вводят санкции. То против одного банка, то против другого, то против одной компании, то против другой. Это же практика и будет расширяться", — сказал он.

Президент также отметил, что под прицелом у американцев находятся все, в том числе ближайшие соседи России — страны СНГ.

Соединенные штаты Америки думали, что санкционным блицкригом в отношении России им удастся "построить" весь мир, добавил он. Президент отметил, что страны Запада уже давно выдают желаемое за действительное.

"Так, затевая санкционный блицкриг против России, они полагали, что смогут в очередной раз по своей команде "построить" весь мир, но, как оказалось, столь радужная перспектива возбуждает далеко не всех. Разве что законченных политических мазохистов и поклонников нетрадиционных форм международных отношений", — сказал Путин.