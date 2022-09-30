США могут предложить только политику грабежа и рэкета, отметил Путин
Путин: США кроме сохранения политики грабежа и рэкета предложить нечего
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США не могут предложить ничего, кроме сохранения политики грабежа и рэкет, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
"Очевидно, что нынешняя неоколониальная модель в конечном счете обречена, но, повторю, что ее реальные хозяева будут до конца цепляться за нее, им просто нечего предложить миру, кроме сохранения все той же модели грабежей и рэкета", — сказал он.
Путин подчеркнул, что Россия понимает свою ответственность перед мировым сообществом и сделает все, чтобы привести в чувство такие "горячие головы".