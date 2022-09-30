МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США В ПЯТНИЦУ ВВЕДУТ НОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РФ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ РЕГИОНОВ — NBC СО ССЫЛКОЙ НА БЕЛЫЙ ДОМ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838317458.html
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. США В ПЯТНИЦУ ВВЕДУТ НОВЫЕ САНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ РФ ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ НОВЫХ РЕГИОНОВ — NBC СО ССЫЛКОЙ НА БЕЛЫЙ ДОМ
Новость дополняется
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838317458.html
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