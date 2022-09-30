США ввели новый пакет санкций против России, в него вошли десятки юридических лиц
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. США ввели новый пакет антироссийских санкций, в него вошли десятки физических и юридических лиц, соответствующий документ распространил минфин США.
В санкционный список попали АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы", ЗАО "Модуль", ООО "Новострим", "Радиоавионика", ОАО “Светлогорскхимволокно” и ряд других предприятий и связанных с ними лиц.
Отмечается, что всего в список включены 285 лиц, 11 организаций.
Также под санкции попали глава Банка России Эльвира Набиуллина, Александр Новак, члены семей Мишустина, Медведева, Шойгу.
При этом в минфине США заявили, что санкции не будут касаться лиц, проживающих на присоединенных к России территориях.