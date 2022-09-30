МОСКВА. 30 сен — ПРАЙМ. Великобритания внесла в антироссийский список санкций главу Банка России Эльвиру Набиуллину, следует из опубликованного на официальном интернет-портале британского правительства заявления. Канада расширила антироссийские санкции

"Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом… поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации", — говорится в документе.

Против председателя российского центробанка также ввели санкции США.

Министерство финансов США сообщило, что расширяет санкционный список в связи с подписанием президентом Владимиром Путиным и главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о присоединении регионов к России и образовании в составе страны новых субъектов.