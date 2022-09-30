МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров, которые представляют важность для российской экономики. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на МИД Британии. Путин считает, что практика санкций США против партнеров будет расширяться

"Великобритания также вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России", — сказано в сообщении.

Указанные меры были приняты, после того как в пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.