Британия ввела запрет на поставки в Россию около 700 товаров
МИД Британии: страна ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Британия ввела запрет на экспорт в Россию около 700 товаров, которые представляют важность для российской экономики. Об этом сообщило в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на МИД Британии.
"Великобритания также вводит запрет на экспорт около 700 товаров, которые играют ключевую роль в промышленных и технологических возможностях России", — сказано в сообщении.
Указанные меры были приняты, после того как в пятницу президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.