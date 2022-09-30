Минфин планирует в четвертом квартале предложить на аукционах ОФЗ на 150 миллиардов рублей
МИНФИН РОССИИ ПЛАНИРУЕТ В IV КВАРТАЛЕ ПРЕДЛОЖИТЬ НА АУКЦИОНАХ ОФЗ НА 150 МЛРД РУБЛЕЙ — МИНИСТЕРСТВО
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838319690.html
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МИНФИН РОССИИ ПЛАНИРУЕТ В IV КВАРТАЛЕ ПРЕДЛОЖИТЬ НА АУКЦИОНАХ ОФЗ НА 150 МЛРД РУБЛЕЙ — МИНИСТЕРСТВО
https://1prime.ru/state_regulation/20220930/838319690.html
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