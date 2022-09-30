ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует дальнейшее ухудшение ситуации с глобальной продовольственной безопасностью, несмотря на некоторую стабилизацию цен на продукты питания. Путин о долларе: бумажками никого не накормишь

В опубликованном в пятницу докладе фонд предупреждает об угрозе продовольственного кризиса, сопоставимого по меньшей мере по масштабам с трудностями 2007-2008 годов, когда "многие страны столкнулись с острым дефицитом продовольствия, обернувшимся значительными бедствиями и множеством смертей".

"Хотя мировые цены на продовольствие недавно снизились, ситуация с продовольственной безопасностью, вероятно, ухудшится", — сказано в документе. Цены, по данным МВФ, хотя и отступили от рекордных значений апреля-мая, все равно остаются на "исторически высоком уровне".

Фонд признает, что ситуация с трудом поддается прогнозированию, и в числе факторов риска называет сокращающиеся запасы продовольствия, сложности с вывозом аграрной продукции с Украины, дороговизну удобрений и энергоносителей, негативные прогнозы по урожаю риса.

Мировому сообществу в ближайшие 12 месяцев необходимо изыскать около 50 миллиардов долларов для обеспечения продовольственной безопасности, подсчитал Международный валютный фонд.

"Порядка 50 миллиардов долларов необходимы в следующие 12 месяцев для решения проблемы острого отсутствия продовольственной безопасности", — сказано в докладе МВФ.

Эта сумма, по оценкам экспертов фонда, позволит вывести из "состояния отсутствия продовольственной безопасности" 345 миллионов человек и улучшить их питание на ближайший год.