ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. Действия Федеральной резервной системы США по повышению учетных ставок усиливает неизбежную рецессию глобального масштаба, заявил РИА Новости глава американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. Эксперт отметил адаптацию российского фондового рынка к новым условиям

“Решение ФРС по учетным ставкам усиливает глобальную рецессию, которая является уже предрешенным сценарием”, — сообщил он.

По мнению Шостака, американская экономика уже находится в состоянии рецессии на протяжении последних двух кварталов, рекордной за последние 40 лет инфляции, значительного роста цен на энергоносители, а также проблем в цепях поставок и нестабильности на рынках капитала.

“Продолжающиеся действия ФРС подстегнут распродажи глобальных инвестиций и облигаций и существенно ослабят местные валюты на многих развивающихся рынках”, — добавил он.

Как уточнил инвестор, американский регулятор дважды ошибся, сперва не признав вовремя инфляционные риски и отказавшись скорректировать ставки под экономические реалии, а затем начав малоэффективное повышение ставки до рекордных уровней.

“Весь мир вынужден терпеть последствия недальновидных действий ФРС”, — подчеркнул Шостак.

По его оценкам, действия ФРС также привели к тому, что американские суверенные облигации и фонды стали торговаться как бумаги развивающихся рынков, “потеряв более 57 триллионов долларов совокупной стоимости в 2022 году”.

“Удивительно то, с какой скоростью эти долговые бумаги сейчас теряют свою стоимость”, — сообщил Шостак, отметив, что американский рынок облигаций не переживал “ничего подобного с 1949 года”.

“Инвесторы шокированы и доверие в США как в “тихую гавань” пошатнулось раз и навсегда”, — резюмировал он.

ФРС США 21 сентября повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 3-3,25% годовых, максимальных значений с 2008 года, а также подтвердила, что продолжит сокращение активов на своем балансе и дальнейшее повышение ставки, сохранив целевое значение инфляции на уровне 2%.

Кроме того, ФРС значительно понизила прогноз по росту ВВП США на 2022 год и ухудшила ожидания по уровню безработицы и инфляции. Прогноз по росту ВВП США на 2022 год значительно снижен до 0,2% с июньских 1,7%, по инфляции – повышен до 5,4% с 5,2% в июне, по безработице — до 3,8% с 3,7%. При этом на 2023 год прогноз по росту ВВП ухудшен до 1,2% с июньских 1,7%, по безработице повышен до 4,4% с 3,9%, а по инфляции — до 2,8% с 2,6%.