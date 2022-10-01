МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. С 1 октября россиян ждет немало изменений — рост зарплат для ряда категорий бюджетников и госслужащих, индексация выплат и упрощение их получения. Клиентам банка упростят доступ к информации по условиям вкладов и разрешат самостоятельно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Водителей ждет эксперимент с электронными правами и новшества в сфере ОСАГО. Россиянам напомнили, какие выплаты изменятся с 1 октября

ЗАРПЛАТЫ И ВЫПЛАТЫ

На 4% вырастет размер оплаты труда работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Кроме того, предусмотрено повышение окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы. Прибавка ожидает также судей и лиц, замещающих госдолжности.

Завершится льготный период подачи заявлений на получение ежемесячного пособия на детей в возрасте от 8 до 17 лет. В случае подачи заявления период выплаты будет начинаться с 1 апреля 2022 года. Кроме того, заканчивается период подачи заявлений о замене натуральных льгот денежными и наоборот. Кто не успел, смогут сделать это уже в следующем году.

В ряде регионов с 1 октября текущего года будут проиндексированы выплаты по социальным льготам и детским пособиям, а также в плановом порядке фиксированные выплаты для тех, кому исполнилось 80 лет. К дню пожилого человека — 1 октября — пенсионеры получат единовременные пособия, размер которых зависит от региона.

В октябре будет упрощен порядок обращения за единовременной выплатой из средств пенсионных накоплений: ее можно будет получить на основании заявления в ПФР или НПФ.

С 26 октября на карту "Мир" дополнительно начнут перечислять социальные пособия, субсидии, компенсации малоимущим семьям или малоимущим одиноко проживающим гражданам; субсидии и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; ежегодную денежную выплату почетным донорам России.

БАНКИ И БИРЖА

Клиенты банков с 1 октября смогут добровольно ограничивать онлайн-операции для защиты от мошенников. Эта возможность предусмотрена как в отношении отдельных услуг — например, переводов, онлайн-кредитования, так и на все операции. Отменить запрет или изменить параметры онлайн-операций можно будет в любое время.

Банки начнут применять унифицированную форму таблицы для отражения основных условий договора банковского вклада, где будут указаны основные условия: вид, сумма и валюта вклада, информация о возможности его пополнения, срок и дата возврата вклада, процентная ставка, порядок выплаты процентов по вкладу и продления срока вклада, способ обмена информацией между вкладчиком и банком.

Вступит в силу порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу.

Заемщикам предоставят дополнительные гарантии при добровольном страховании жизни и здоровья по потребительским кредитам. Предусмотрено информирование граждан перед заключением договора добровольного страхования и конкретизированы условия самого страхования.

С 1 октября начнется введение ограничений на продажу неквалифицированным инвесторам ценных бумаг эмитентов из недружественных стран. Брокеры с начала октября рокеры не будут исполнять поручения, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле неквалифицированного инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог снизится до 10%, с 1 декабря — до 5%.

НОВШЕСТВА ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

С начала октября будет запущен электронный сервис по предъявлению водительских удостоверений через мобильное приложение "Госуслуги Авто". Но бумажное водительское удостоверение можно будет не носить с собой только, когда будут внесены соответствующие поправки в ПДД.

В случае ДТП автомобилистам теперь не надо будет писать отдельное заявление на экспертизу и искать очевидцев аварии — этот пункт в новой редакции правил исключен. Нужно лишь написать стандартное заявление о происшествии и указать в нем желаемый способ получения результатов экспертизы (по электронной почте или в личном кабинете пользователя ОСАГО). Выплаты по ОСАГО по новым правилам стартуют с 19 октября

А вот при продаже автомобиля и нерасторжении договора ОСАГО теперь обязательно оповещать страховую компанию о смене собственника, причем только в письменном виде. Можно договор и расторгнуть, тогда вам вернут часть неиспользованной страховки.

ДЛЯ БИЗНЕСА

Юрлиц и ИП, относящихся к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций, с 1 октября смогут принудительно исключать из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Их счета будут замораживать, а компанию или ИП даже смогут принудительно ликвидировать. Новый рисковый подход к клиентам — так называемый "банковский светофор" — реализован в сервисе ЦБ "Знай своего клиента". Согласно ему, все юрлица и ИП входят в "красную", "желтую" и "зеленую" группу риска — закрыть в первую очередь могут первую категорию.

Еще одно новшество — 1 октября истекает срок установленного в конце марта полугодового моратория на банкротство граждан и компаний. По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, от продления моратория было решено отказаться, но власти готовы обсуждать исключения с заинтересованными ведомствами.