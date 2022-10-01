МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Размер денежного довольствия для расчета пенсий бывших военных и ряда силовиков увеличен в России с 1 октября — теперь они будут составлять 85,47% от размера денежного довольствия, соответствующие изменения внесены в федеральный закон о пенсионном обеспечении военнослужащих и правоохранителей. Водителям, льготникам и всем остальным: что ждет россиян с 1 октября

Эти изменения, кроме военных, затронут бывших сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, учреждений уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, а также Росгвардии.

"Установить, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии… с 1 октября 2022 года 85,47 процента от размера указанного денежного довольствия", — говорится в документе.