МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк в пятницу объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для оказания помощи правительству Украины, сообщает организация. Сельхозпроизводство на Украине упадет почти вдвое в 2022 году

Средства, согласно релизу, пойдут на "удовлетворении неотложных потребностей", вызванных конфликтом на территории страны.

Финансирование подкрепляется кредитными гарантиями Великобритании (500 миллионов долларов) и Дании (30 миллионов долларов). Оно было собрано в рамках проекта "Государственные расходы на укрепление административного потенциала в Украине" (PEACE), который поддерживает, в частности, предоставление основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.

По словам регионального вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде, "партнерам по развитию необходимо будет продолжать действовать сплоченно, чтобы поддержать восстановление Украины".

На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал почти 13 миллиардов долларов в качестве экстренного финансирования для Киева, включая обязательства и обещания доноров. Из этой суммы полностью освоены 11 миллиардов долларов. Помощь, как отмечается, позволила Украине продолжить предоставление основных государственных услуг населению и помогла смягчить последствия потерь.

"Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года составят более 100 миллиардов долларов, и ожидается, что эта цифра будет расти", — отметил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.