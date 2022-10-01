Всемирный банк выделил Украине дополнительно 530 миллиардов долларов
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Всемирный банк в пятницу объявил о выделении дополнительных 530 миллионов долларов США для оказания помощи правительству Украины, сообщает организация.
Средства, согласно релизу, пойдут на "удовлетворении неотложных потребностей", вызванных конфликтом на территории страны.
Финансирование подкрепляется кредитными гарантиями Великобритании (500 миллионов долларов) и Дании (30 миллионов долларов). Оно было собрано в рамках проекта "Государственные расходы на укрепление административного потенциала в Украине" (PEACE), который поддерживает, в частности, предоставление основных государственных услуг, таких как здравоохранение, образование и социальная защита.
По словам регионального вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Анны Бьерде, "партнерам по развитию необходимо будет продолжать действовать сплоченно, чтобы поддержать восстановление Украины".
На сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал почти 13 миллиардов долларов в качестве экстренного финансирования для Киева, включая обязательства и обещания доноров. Из этой суммы полностью освоены 11 миллиардов долларов. Помощь, как отмечается, позволила Украине продолжить предоставление основных государственных услуг населению и помогла смягчить последствия потерь.
"Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года составят более 100 миллиардов долларов, и ожидается, что эта цифра будет расти", — отметил региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи.
https://1prime.ru/state_regulation/20221001/838322158.html