МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о намерении добиться вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, пишет издание Politico со ссылкой на свидетельства двух неназванных американских чиновников. Всемирный банк выделил Украине еще полмиллиарда долларов

Отмечается, что вопрос о членстве Украины в НАТО долгое время был для Вашингтона болезненным из-за статьи 5 устава альянса, которая требует от США военной защиты любой страны-члена, которая подвергается нападению. В связи с этим многие в США были обеспокоены перспективой конфликта с Россией.

Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется единодушное одобрение всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.

Издание отмечает, что при предыдущем президенте Дональде Трампе Украину даже пытались убедить не вступать в НАТО, чтобы не обострять отношения с Москвой.

Спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на вопрос издания, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, отказалась прямо поддержать такое предложение, но сказала, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева.

В свою очередь, член палаты представителей Майк Куигли от штата Иллинойс, который недавно ездил в Киев и встречался с Зеленским, заявил, что именно для того, чтобы защищать "демократические" страны от нападения "авторитарных", и была в свое время создана НАТО.