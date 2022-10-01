Politico: в Вашингтоне разделились во мнении по поводу заявки о вступлении Украины в НАТО
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского о намерении добиться вступления Украины в НАТО по ускоренной процедуре, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, пишет издание Politico со ссылкой на свидетельства двух неназванных американских чиновников.
Отмечается, что вопрос о членстве Украины в НАТО долгое время был для Вашингтона болезненным из-за статьи 5 устава альянса, которая требует от США военной защиты любой страны-члена, которая подвергается нападению. В связи с этим многие в США были обеспокоены перспективой конфликта с Россией.
Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется единодушное одобрение всех 30 стран-членов, приведет к войне между США и Россией.
Издание отмечает, что при предыдущем президенте Дональде Трампе Украину даже пытались убедить не вступать в НАТО, чтобы не обострять отношения с Москвой.
Спикер Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на вопрос издания, поддерживает ли она вступление Украины в НАТО, отказалась прямо поддержать такое предложение, но сказала, что поддерживает "гарантии безопасности" для Киева.
В свою очередь, член палаты представителей Майк Куигли от штата Иллинойс, который недавно ездил в Киев и встречался с Зеленским, заявил, что именно для того, чтобы защищать "демократические" страны от нападения "авторитарных", и была в свое время создана НАТО.
https://1prime.ru/state_regulation/20221001/838322201.html