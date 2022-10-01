МЕХИКО, 1 окт — ПРАЙМ. МИД Никарагуа сообщил о немедленном разрыве дипломатических отношений с Нидерландами из-за вмешательства королевства во внутренние дела республики. СМИ: Евросоюз обеспокоен продвижением России и Китая в Латинской Америке

"Министерство внешних связей правительства примирения и национального единства Никарагуа в связи с последовательной интервенционистской и неоколониалистской позицией Королевства Нидерландов, которое оскорбляло и продолжает оскорблять никарагуанские семьи угрозами и отменой общественных работ, таких как больницы в сообществах коренных жителей и выходцев из Африки, сообщает правительству этой страны о нашем решении немедленно прекратить дипломатические отношения", — сказано в заявлении, распространенном МИД республики.

Лидер страны Даниэль Ортега в пятницу осудил вмешательство в дела Никарагуа со стороны посла Нидерландов в Центральной Америке Кристин Пиренн и заявил, что ей не стоит больше появляться в Никарагуа. Выступление прозвучало после встречи посла с главой МИД Денисом Монкадой, на которой она сообщила об отказе Нидерландов строить больницу на карибском побережье из-за политики Манагуа.

"Постоянные нападки представительства, противоречащие дипломатии и нарушающие Венскую конвенцию, этого неоколониального и проимперского правительства вынуждают нас принять эту меру… Мы знаем Империи и Колонизаторов Земли, и ничто и никто не может заставить нас забыть их преступления против человечества", — сказано в коммюнике внешнеполитического ведомства Никарагуа.

Местные издания сообщили в среду со ссылкой на источники, что МИД Никарагуа устно уведомило главу дипмиссии ЕС в стране Беттину Мушайдт о том, что ее нахождение в стране нежелательно из-за неуважения к суверенитету страны.