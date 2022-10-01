МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Китая Си Цзиньпина по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики и отметил, что, несмотря на сложность международной обстановки, Россия и Китай сотрудничают на самых различных направлениях, объединяя усилия в целях построения справедливого миропорядка. Как прежде не будет: Путин об энергокризисе, зерне и долларовых бумажках

"Примите самые теплые, дружеские поздравления по случаю 73-й годовщины образования Китайской Народной Республики. Общепризнанны успехи, достигнутые Китаем в социально-экономической, научно-технической и многих других областях. Ваша страна пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", — сказано в телеграмме, опубликованной на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что отношения двух стран динамично развиваются в духе стратегического взаимодействия и партнерства. Кроме того, страны успешно сотрудничают, несмотря на сложность международной обстановки, на самых разных направлениях, а также благодаря общим целям и усилиям будет возможно построить более демократичный и справедливый миропорядок, противодействовать современным угрозам и вызовам.

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов Российской Федерации и Китайской Народной Республики", — сказано в сообщении.

Президент пожелал крепкого здоровья, благополучия и успехов в проведении предстоящего XX съезда КПК.