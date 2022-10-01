Covindex вырос до 98,6 пункта на неделе с 19 по 25 сентября
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 19 по 25 сентября вновь перешел к росту после недели снижения — поднялся на 0,6 пункта, до 98,6 пункта.
Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.
На прошлой неделе средний чек вырос по гречке (на 6%, до 114 рублей), перчаткам (на 4%, до 147 рублей), медицинским маскам (на 3%, до 96 рублей) и лимонам (на 3%, до 37 рублей). Снизился он по антисептикам (на 11%, до 219 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 104 рублей). По кусковому мылу средний чек сохранился на прежнем уровне (104 рубля).
Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 98,6 пункта.
https://1prime.ru/state_regulation/20221001/838323297.html