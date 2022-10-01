МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Коронавирусный индекс (Covindex), отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 19 по 25 сентября вновь перешел к росту после недели снижения — поднялся на 0,6 пункта, до 98,6 пункта. Россиянам рассказали, как могут обмануть на кассе магазина

Индекс разработан РИА Новости на основе данных, эксклюзивно предоставляемых агентству крупнейшим оператором фискальных данных "Платформа ОФД". В "корзину" для его расчета вошли семь товаров, ажиотажный спрос на которые сделал их символами пандемии коронавируса: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.

По всем семи товарам из "коронавирусной корзины" еженедельно "Платформа ОФД" рассчитывает агрегированные обезличенные показатели продаж (средний чек). За базовые 100 баллов принято значение Covindex на неделе с 13 по 19 апреля 2020 года. Его изменение соответствует среднему арифметическому от динамики среднего чека по каждому из семи товаров.

На прошлой неделе средний чек вырос по гречке (на 6%, до 114 рублей), перчаткам (на 4%, до 147 рублей), медицинским маскам (на 3%, до 96 рублей) и лимонам (на 3%, до 37 рублей). Снизился он по антисептикам (на 11%, до 219 рублей) и туалетной бумаге (на 1%, до 104 рублей). По кусковому мылу средний чек сохранился на прежнем уровне (104 рубля).

Таким образом, Covindex по сравнению с предыдущей неделей вырос на 0,6 пункта и составил 98,6 пункта.