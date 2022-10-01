ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 окт — ПРАЙМ. От среднего профессионального образования зависит развитие России, экономики, малого и среднего бизнеса; если не будет рабочих специальностей, то не будет и производства, промышленности, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. Мишустин отметил настрой правительства поддержать конкуренцию в экономике

"Это очень важный уровень образования, он можно сказать такой, самостоятельный уровень образования. От него во многом зависит развитие нашей страны, нашей экономики, малого, среднего бизнеса, наших отраслей. Потому что, мы прекрасно понимаем, что если не будет рабочих специальностей, то <…> не будет никакого производства, промышленности", — сказал Кравцов на встрече с призерами Всероссийского конкурса "Мастер года".

Он добавил, что сегодня рабочие кадры очень востребованы, а участники конкурса "Мастер года" выбрали очень важную профессию.

На сайте Минпросвещения РФ поясняется, что Всероссийский конкурс "Мастер года" направлен на формирование и развитие кадрового потенциала системы СПО, выявление и поощрение талантливых и инициативных педагогов. В прошлом году он состоялся впервые и собрал более тысячи мастеров производственного обучения из 85 регионов России.